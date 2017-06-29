На ХТЗ пьяный водитель врезался в киоск

29 июня 2017 г. 10:12
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Сегодня ночью около 2-00 на проспекте Архитектора Алешина-3 автомобиль Деу Ланос выехал на тротуар и врезался в киоск. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в результате ДТП водитель получил незначительные травмы, медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. 

Прибывшие на место патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест на алкоголь. Результат - 1.36 промилле. 

На водителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. 

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