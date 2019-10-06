На ХТЗ сгорел микроавтобус возле многоэтажки, еще два авто повреждены

В Индустриальном районе сегодня ночью во дворе многоэтажки горел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 октября в 1:59 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Плиточной, 79-Д, где во дворе возле многоэтажки горел автомобиль.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен микроавтобус "Ford Transit" 2001 года выпуска на площади около 10 кв.м.

Кроме того, пламя перекинулось на автомобили, стоявшие рядом: "Audi Allroad" 2001г.в., в котором были повреждены бампер и капот, а также - "Hyundai Accent", в котором оплавился задний бампер.

В 2:08 пожар спасатели локализовали, а в 02:50 полностью ликвидировали. На месте происшествия работает полиция. Причина возникновения пожара устанавливается.