 

На ХТЗ сгорел микроавтобус возле многоэтажки, еще два авто повреждены

06 октября 2019 г. 10:48
1 просмотр

В Индустриальном районе сегодня ночью во дворе многоэтажки горел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 октября в 1:59 спасателям  поступило сообщение о пожаре на улице Плиточной, 79-Д, где во дворе возле многоэтажки горел автомобиль.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен микроавтобус "Ford Transit" 2001 года выпуска на площади около 10 кв.м.

Кроме того, пламя перекинулось на автомобили, стоявшие рядом: "Audi Allroad" 2001г.в., в котором были повреждены бампер и капот,  а также - "Hyundai Accent", в котором оплавился задний бампер.

В 2:08 пожар спасатели локализовали, а в 02:50 полностью ликвидировали. На месте происшествия работает полиция. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.