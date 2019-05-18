На ХТЗ спасли девушку от самоубийства

В Харькове спасли от самоубийства 23-летнюю девушку.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня утром к патрульным на стационарном посту полиции "ХТЗ", обратились граждане и сообщили о том, что неподалеку на мосту девушка пытается совершить самоубийство.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на указанном месте 23-летнюю девушку, которая собиралась прыгнуть.

Путем переговоров и согласованных действий полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.