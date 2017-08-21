Toyota догнала Opel, врезалась в столб и перевернулась - авария на ХТЗ

21 августа 2017 г. 10:32
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Сегодня около 8-00 на проспекте Мира-88 не разминулись автомобили Toyota Corolla и Opel Astra, после столкновения Toyota врезалась в столб.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Toyota, двигаясь от улицы Роганской в направлении Плиточной, допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся впереди в попутном направлении. После столкновения Toyota врезалась в электроопору и перевернулся. 

С места ДТП был госпитализирован водитель автомобиля Toyota. На месте работала следственно-оперативная группа.

 

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