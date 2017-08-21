Toyota догнала Opel, врезалась в столб и перевернулась - авария на ХТЗ

Сегодня около 8-00 на проспекте Мира-88 не разминулись автомобили Toyota Corolla и Opel Astra, после столкновения Toyota врезалась в столб.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Toyota, двигаясь от улицы Роганской в направлении Плиточной, допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся впереди в попутном направлении. После столкновения Toyota врезалась в электроопору и перевернулся.

С места ДТП был госпитализирован водитель автомобиля Toyota. На месте работала следственно-оперативная группа.