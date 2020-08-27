На ХТЗ во дворе частного дома загорелся автомобиль

27 августа 2020 г. 10:32
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В Индустриальном районе Харькова произошел пожар в частном домовладении – там загорелся автомобиль «Ford», который стоял во дворе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии в частном домовладении на бульваре Ивана Каркача, 105 поступила спасателям 26 августа в 8:21.

На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен автомобиль «Ford F-150» 2016 г.в.

Кроме того, пламя от автомобиля перекинулось на пластиковую облицовку жилого дома. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 8:39 пожар локализовали, а в 09:41 полностью ликвидировали. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом. Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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