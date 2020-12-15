На ХТЗ во дворе пятиэтажки сгорел автомобиль

В Индустриальном районе Харькова сегодня, 15 декабря, ранним утром загорелся автомобиль «Daewoo Lanos» 2003 года выпуска, который был припаркован во дворе неподалеку жилого дома на ул. Мира, 90.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 5:30.

На момент прибытия спасателей горел салон внутри автомобиля.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 05:45 и ликвидировали в 6:24.

В результате пожара пострадавших нет.

Причину его возникновения и ущерб сейчас устанавливают.