На ХТЗ во дворе пятиэтажки сгорел автомобиль

15 декабря 2020 г. 10:33
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В Индустриальном районе Харькова сегодня, 15 декабря, ранним утром загорелся автомобиль «Daewoo Lanos» 2003 года выпуска, который был припаркован во дворе неподалеку жилого дома на ул. Мира, 90.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 5:30.

На момент прибытия спасателей горел салон внутри автомобиля.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 05:45 и ликвидировали в 6:24.

В результате пожара пострадавших нет.

Причину его возникновения и ущерб сейчас устанавливают.

 

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