На ХТЗ во время пожара в пятиэтажке из горящей квартиры спасли женщину

25 декабря 2020 г. 11:44
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В Индустриальном районе Харькова 24 декабря вечером произошел пожар в жилом пятиэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на пр. Индустриальном, 20 поступила спасателям 24 декабря в 19:35.

В квартире на третьем этаже дома горели домашние вещи и входные двери. Площадь пожара составляла около 2 кв.м.

В задымленной комнате находилась 83-летняя женщина - хозяйка квартиры. Спасатели вывели ее на свежий воздух, от госпитализации она отказалась.

В 19:57 пожарные локализовали возгорание и в 20:55 полностью его ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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