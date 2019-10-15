На ХТЗ во время "застолья" на улице умер мужчина: подробности

Очень теплый для середины октября день. Район ХТЗ. Веселая компания из четырех человек утром начала жарить шашлыки. Не обошлись и без алкоголя.

Местный дворник, Любовь Федоровна, говорит, что видела отдыхающих - те слушали громкую музыку.

Любовь Федоровна, дворник

Я слышу - там какой-то как скандал завязался, а потом подошла ко мне женщина и сказала, что там уже труп лежит. Я сегодня ходила за творогом, так там сказали, что он выпил рюмку и упал.

После того, как 56-летний мужчина потерял сознание, его друзья позвонили в «скорую» и в полицию.

Фельдшер, приехавший по вызову, вынужден был констатировать факт смерти мужчины.

Как сообщили в полиции, следов насильственной смерти не обнаружено.

Тем не менее сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство".