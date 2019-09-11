На ХТЗ водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся

Водитель направлялся в сторону улицы Высоковольтная, и даже не остановился после столкновения. Удар был такой силы, что пенсионерку отбросило на машину, стоявшую рядом. Сразу после ДТП очевидцы вызвали скорую, и когда врачи прибыли на место, женщина уже умерла. Свидетели говорят - водитель даже не начинал тормозить, увидев пенсионерку. По их словам, нарушитель был на темном БМВ Х6.

Мара, свидетель ДТП

Я просто проходила с детьми, вот, и я видела… Она переходила дорогу с той стороны на эту, её, получается, машина сбила и откинула на эту сторону, а тот, кто сбил, он спрятался, уехал, попала на капот втором. Ну тот остановился, конечно, вызвали милицию, полицию

Люди, которые живут неподалеку или работают, жалуются - такая беда здесь случается не впервые. На пешеходном переходе, который недалеко от дома под номером шестьдесят один на проспекте Александровском, всегда надо быть очень внимательным. Автомобилисты здесь иногда не только не пропускают пешеходов, но даже сигналят, подгоняя, и добавляют скорости.

Ирина

Пропускают редко, сами видите, отремонтировали немножко и они здесь летят… По работе я здесь три раза в неделю, иногда бывает нужно перебег, не переходит, а перебегать

Галина, пенсионерка

Я так стараюсь НЕ останавливать НЕ затруднит. Я стараюсь подождать, и перейти когда ничего нету, а я не лечу под машины

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей и ищут водителя автомобиля. План-перехват, который был объявлен накануне, уже отменили, ведь результатов он не дал.