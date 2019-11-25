На ХТЗ забросали трамвай камнями - соцсети

На Московском проспекте в Харькове неизвестные забросали камнями трамвай, следовавший по маршруту №26.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП случилось вечером 24 ноября в районе станции метро «им. А. Масельского».
По их информации, это сделала группа подростков.
«В районе метро «Масельского» банда, вооруженная камнями, совершила дерзкое нападение на 26-й трамвай», - говорится в сообщении.
Также было опубликовано соотвествующее фото, на котором можно увидеть, что у транспортного средства разбито стекло.
Поврежденный вагон отправился в депо на ремонт.
Обстоятельства происшествия уточняются.