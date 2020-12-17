На Изюмщине из-за повреждения газопровода десятки домов остались без газа

В Изюмском районе в результате повреждения газопровода десятки домов остались без газа.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Как указывается, 16 декабря в с. Малая Камышеваха в 14:50 было обнаружено коррозионное повреждение подземного газопровода высокого давления диаметром 150 мм.

«Отключены от газоснабжения с. Топальское (41 абонент) и с. Донецкое (37 абонентов). Всего без газа осталось 78 абонентов. Ремонтные работы и обновления газоснабжения спланированы на 17.12.», - сказано в сообщении.