На Изюмщине разыскали троих детей, которые ушли из дома после ссоры с матерью

13 августа 2020 г. 10:34
1 просмотр

В Изюмском районе Харьковщины полицейские разыскали троих несовершеннолетних детей, которые ушли из дома после ссоры с матерью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 13 августа в 00:28 в полицию поступило сообщение о том, что после ссоры с матерью из дома ушли трое ее детей 8, 10 и 13 лет.

Около 5 часов утра полицейские обнаружили беглецов на одной из улиц села Оскол Изюмского района. 

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Правоохранители провели с детьми и их родителями профилактическую беседу.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53