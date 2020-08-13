На Изюмщине разыскали троих детей, которые ушли из дома после ссоры с матерью

В Изюмском районе Харьковщины полицейские разыскали троих несовершеннолетних детей, которые ушли из дома после ссоры с матерью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 13 августа в 00:28 в полицию поступило сообщение о том, что после ссоры с матерью из дома ушли трое ее детей 8, 10 и 13 лет.

Около 5 часов утра полицейские обнаружили беглецов на одной из улиц села Оскол Изюмского района.

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Правоохранители провели с детьми и их родителями профилактическую беседу.