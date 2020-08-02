На Изюмщине умер 12-летний ребенок, полиция проводит проверку

02 августа 2020 г. 12:24
1 просмотр

В Изюмском районе Харьковской области внезапно умер 12-летний ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача местной больницы о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.

Его мать рассказала полицейским, что мальчик болел ангиной. Лечила сына женщина дома самостоятельно. В медицинские учреждения за помощью не обращалась.

Внезапно ребенок потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы, где медики констатировали смерть подростка.

Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53