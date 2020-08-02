На Изюмщине умер 12-летний ребенок, полиция проводит проверку

В Изюмском районе Харьковской области внезапно умер 12-летний ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача местной больницы о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.

Его мать рассказала полицейским, что мальчик болел ангиной. Лечила сына женщина дома самостоятельно. В медицинские учреждения за помощью не обращалась.

Внезапно ребенок потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы, где медики констатировали смерть подростка.

Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.