На Изюмщине на дороге загорелся грузовик с замороженной рыбой

В Изюмском районе Харьковщины спасатели спасли загоревшийся на дороге грузовой автомобиль с замороженной рыбой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 10 ноября в 10:04 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, в районе поворота на село Глинское Изюмского района загорелся грузовой фургон-рефрижератор "VOLVO", в котором на время прибытия пожарных горел топливный бак, задние колеса, элементы облицовки автомобиля и кабины, а также элементы моторного отсека.

Автомобиль перевозил 13т замороженной рыбы из Харькова в Константиновку Донецкой области.

Пожарным удалось спасти грузовой автомобиль и его груз.

Пожар ликвидировали в 11:25.

Опросив водителя, спасатели установили, что причиной пожара стало трения элементов тормозной системы автомобиля, которое привело к перегреву и возгоранию одного из колес грузовика.