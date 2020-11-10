На Изюмщине на дороге загорелся грузовик с замороженной рыбой

В Изюмском районе Харьковщины спасатели спасли загоревшийся на дороге грузовой автомобиль с замороженной рыбой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 10 ноября в 10:04 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, в районе поворота на село Глинское Изюмского района загорелся грузовой фургон-рефрижератор "VOLVO", в котором на время прибытия пожарных горел топливный бак, задние колеса, элементы облицовки автомобиля и кабины, а также элементы моторного отсека.
Автомобиль перевозил 13т замороженной рыбы из Харькова в Константиновку Донецкой области.
Пожарным удалось спасти грузовой автомобиль и его груз.
Пожар ликвидировали в 11:25.
Опросив водителя, спасатели установили, что причиной пожара стало трения элементов тормозной системы автомобиля, которое привело к перегреву и возгоранию одного из колес грузовика.