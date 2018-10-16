На изюмском блок-посту у мужчины в авто нашли оружие

16 октября 2018 г. 11:59
58 просмотров

В Изюме на блок-посту харьковские правоохранители остановили автомобиль «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя города Бахмут. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при проверке автомобиля в его слоне полицейские нашли газовый пистолет «RG 88» калибра 9 мм. 

В ходе предварительного осмотра правоохранители обнаружили, что из оружия кустарным способом удалена стационарная перегородка в канале ствола, а также магазин оснащен резиновыми пулями. 

Вещественное доказательство полицейские изъяли и направлено на экспертизу.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.