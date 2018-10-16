На изюмском блок-посту у мужчины в авто нашли оружие

В Изюме на блок-посту харьковские правоохранители остановили автомобиль «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя города Бахмут.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при проверке автомобиля в его слоне полицейские нашли газовый пистолет «RG 88» калибра 9 мм.

В ходе предварительного осмотра правоохранители обнаружили, что из оружия кустарным способом удалена стационарная перегородка в канале ствола, а также магазин оснащен резиновыми пулями.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и направлено на экспертизу.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.