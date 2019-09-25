На Клочковской повредили и обокрали платежный терминал в супермаркете

25 сентября в 3:57 в полицию поступила информация о том, что в супермаркете на улице Клочковской неизвестные, сломав двери в помещении, повредили платежный терминал и похитили из него деньги.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие по адресу полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Сумму материального ущерба, причиненного злоумышленниками, устанавливают.
Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции, проводится проверка.