На Клочковской обстреляли автомобиль: водитель погиб

Убийство произошло возле одного из домов на улице Клочковской 4 ноября около 23:30.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, неизвестные несколько раз выстрелили по автомобилю «Ауди». Водитель иномарки погиб на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лица, причастные к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.

