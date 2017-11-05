На Клочковской обстреляли автомобиль: водитель погиб

05 ноября 2017 г. 10:06
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Убийство произошло возле одного из домов на улице Клочковской  4 ноября около 23:30.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, неизвестные несколько раз выстрелили по автомобилю «Ауди». Водитель иномарки погиб на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лица, причастные к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.
 

Видео: 

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ОБСТАВИНИ ВБИВСТВА ЧОЛОВІКА В ЦЕНТРІ ХАРКОВА

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