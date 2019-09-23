На Клочковской подорвали банкомат "Ощадбанка": что рассказали очевидцы

От мощного взрыва в щепки разлетелся не только банкомат, но и пострадало офисное помещение – поврежден фасад, стена, двери, потолок и мебель. Осколки стекла улетели даже на обочину дороги.

Нина, пенсионерка

Полчетвертого утра, аж стены вот так-вот. А в этом не слышали – непонятно почему. Мы поняли, что это где-то далеко, а вышли - и пожалуйста, в нашем…соседнем доме. Полчетвертого утра – сонное состояние.., нет, не выглядывали, но утром сразу выскочили, а тут уже - люди.

Однако мощный взрыв, прогремевший под утро, отнюдь не напугал жителей квартир. Люди на втором и третьем этажах говорят, что почти ничего не было слышно. И они даже не испугались.

Любовь Петровна, пенсионерка

Я заходила в магазин, і бачила, що і вікна вибиті, і там пошкоджено все. А так - я не чула.

Валентина Плитень, пенсионерка

Я не подумала - тому, що у нас часто тут аварии бывают, и машины бьются очень часто. Я подумала, что где-то очередная такая авария. Ну и всё, а утром вышла гулять, где-то в 7 часов, в начале восьмого вышла гулять со своими собачками и уже увидела.

На месте работала полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Информация внесена в журнал единого учета. Пока полиция решает, по которой из статей расследовать это дело.

Инесса Снытко, лейтенант полиции

Поліцейськими було проведено огляд місця події та вилучені всі речові докази. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2-ою ст. 194-ї Кримінального кодеску України "Умисне знищення або пошкодження майна". санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років увязнення.

Сколько удалось злоумышленникам забрать денег - пока полиция не уточняет.