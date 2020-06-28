На Клочковской произошел пожар в офисном здании: эвакуированы 30 человек

Сегодня рано утром на улице Клочковской, 190-А Шевченковского района Харькова загорелся офис.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 июня в 6:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на первом этаже 6-этажного офисного здания ООО «Город-Отель».

На момент прибытия пожарных в коридоре 1-го этажа горела облицовка потолка на площади 5 кв.м.

Пожарные локализовали огонь в 6:28, после этого спасатели организовали эвакуацию людей, чтобы уберечь их от опасного дыма. Всего вывели на свежий воздух 30 человек. Пострадавших среди них нет.

В 7:19 пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.