На Клочковской произошла стрельба - соцсети (видео)

На Клочковской в центре Харькова возле одного из супермаркетов сегодня, 25 октября, днем произошла стрельба.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Только что на Клочковской возле «Восторга» произошла перестрелка», - пишут очевидцы.

По их информации, есть раненый.

По данным очевидцев, парковку супермаркета сейчас оцепили.

На месте работают правоохранители.

В соцсетях сообщают, что покушение совершено на некоего Георгия И., на которого, по данным интернет-пользователей, ранее уже было совершено покушение.

Однако в полиции имени фигуранта не назвали и пообещали прокомментировать информацию позже.

Оружие, из которого стреляли, лежит на земле, написали очевидцы.

Подробности ЧП выясняются.