На Клочковской произошла стрельба - соцсети (видео)

На Клочковской в центре Харькова возле одного из супермаркетов сегодня, 25 октября, днем произошла стрельба.
Об этом сообщили пользователи соцсетей.
«Только что на Клочковской возле «Восторга» произошла перестрелка», - пишут очевидцы.
По их информации, есть раненый.
По данным очевидцев, парковку супермаркета сейчас оцепили.
На месте работают правоохранители.
В соцсетях сообщают, что покушение совершено на некоего Георгия И., на которого, по данным интернет-пользователей, ранее уже было совершено покушение.
Однако в полиции имени фигуранта не назвали и пообещали прокомментировать информацию позже.
Оружие, из которого стреляли, лежит на земле, написали очевидцы.
Подробности ЧП выясняются.