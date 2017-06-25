На Клочковской с дороги вылетел ВАЗ

25 июня 2017 г. 13:59
221 просмотр

Накануне около 23-30 на улице Клочковской-258 водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и машина слетела в кювет. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в аварии пострадал 37-летний водитель ВАЗа. С места ДТП мужчина был госпитализирован.

Как уточнили в УПД ГУНП Харьковской области, автомобиль двигался от улицы Алексеевской в сторону 23 Августа, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. По предварительным данным, поступившим от медиков, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, резаные раны лица и - алкоголь в крови.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.