На Клочковской с дороги вылетел ВАЗ

Накануне около 23-30 на улице Клочковской-258 водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и машина слетела в кювет.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в аварии пострадал 37-летний водитель ВАЗа. С места ДТП мужчина был госпитализирован.

Как уточнили в УПД ГУНП Харьковской области, автомобиль двигался от улицы Алексеевской в сторону 23 Августа, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. По предварительным данным, поступившим от медиков, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, резаные раны лица и - алкоголь в крови.