На Клочковской в забор врезалась легковушка: есть пострадавшие

Накануне около 20:30 на пересечении улиц Клочковской и Дербентской врезался в забор Volkswagen Polo.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики и патрульные.

По словам очевидцев, управлял автомобилем иностранец: водителю и пассажиру потребовалась медпомощь.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 25-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, зацепил припаркованный Volkswagen Passat, после чего врезался в забор.

С места аварии в больницу были доставлены водитель и его 21-летний пассажир. Травмы у пострадавших не тяжелые, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Информация зарегистрирована в Шевченковском ОП.