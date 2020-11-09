На Клочковской врезался в забор и перевернулся Daewoo

Сегодня ночью в 23:50 на улице Клочковской,43/47 врезался в забор и перевернулся Daewoo Lanos.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего произошло ДТП.

Пострадавших нет. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 0,3 промилле: водитель с показаниями газоанализатора не согласился и отправился пересдавать тест в областной наркодиспансер.

Протокол на водителя Daewoo патрульные составили по ст.124 КУоАП.