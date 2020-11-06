На Клочковской женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть

На улице Клочковской в районе Алексеевки сегодня утром выпала из окна многоэтажки и погибла женщина.

Об этом сообщается в телеграм-канале ВЕХА.

«На Клочковской женщина выбросилась с балкона, местные говорят, что тело погибшей здесь с 10 утра. Полиция приезжала 2 раза, но тело не забрали. Кто эта женщина, местные не знают», - сказано в сообщении.

Также опубликованы фото и видео с места происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 ноября в 10:23 из службы «102» в полицию поступило сообщение, что во дворе у многоэтажного жилого дома по улице Клочковской обнаружили тело женщины.

Прибывшие полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и жильцов дома.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.