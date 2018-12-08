На концерте в Италии случилась давка: погибло пять детей (фото)

08 декабря 2018 г. 14:16
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В одном из ночных клубов итальянского города Анкона на концерте итальянского рэп-исполнителя неизвестные распылили вещество с едким запахом, в результате чего среди посетителей началась паника и давка.

В результате давки шестеро человек погибли: пятеро несовершеннолетних и мама одного из них, сообщает Repubblica.

Также 120 людей получили травмы разной степени тяжести. 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыл мэр города. Также на помощь спасателям направлены бригады из соседних городов.
 

 

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