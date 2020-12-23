На Кооперативной обнаружили гранату времен Второй мировой войны

Сегодня, 23 декабря, пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области провела разминирования боеприпаса времен Второй мировой войны.

Как сообщили спасатели, утром им поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ по ул. Кооперативной, 22, был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова был направлен специалист, который идентифицировал гранату Ф-1.

Сейчас граната изъята пиротехниками и обезврежена на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.