На Кооперативной обнаружили гранату времен Второй мировой войны

23 декабря 2020 г. 15:57
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Сегодня, 23 декабря, пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области провела разминирования боеприпаса времен Второй мировой войны.

Как сообщили спасатели, утром им поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ по ул. Кооперативной, 22, был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова был направлен специалист, который идентифицировал гранату Ф-1.

Сейчас граната изъята пиротехниками и обезврежена на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.

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