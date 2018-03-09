На КПВВ с арсеналом оружия задержали руководителя Центра освобождения пленных

09 марта 2018 г. 1:18
Источник: Левый берег
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Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана в четверг, 8 марта, задержали. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники.

Правоохранители задержали Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию, передает Громадьске радіо.

"Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы", - уверяет источник издания. По его информации, Рубана задержали в поселке Зайцево Донецкой области.

Собеседник Страны в силовых структурах сообщает, что в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО. Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки публикации еще не объявлялось.

Издание опубликовало видеозапись процесса задержания Рубана.

 

 

 

Видео: 

Переговорщика Владимира Рубана задержали недалеко от КПП «Майорское» | Страна.ua

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