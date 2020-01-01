На Краснодарской из-за новогодней гирлянды загорелась квартира: спасли женщину и подростка

На Немышле произошел пожар в квартире жилой многоэтажки.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 января в 07:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Краснодарской, 171Е. Из него стало известно о возгорании в квартире на шестом этаже.

Прибывшие на место спасатели установили, что из окна квартиры идет плотный дым, а на ее балконе находился подросток, который нуждался в помощи.

Спасатели с помощью пожарной автолестницы спасли 14-летнего парня.

В задымленной квартире спасатели нашли мать спасенного мальчика. 44-летняя женщина наглоталась дыма и уже едва держалась на ногах.

Бойцы ГСЧС немедленно эвакуировали ее на свежий воздух и передали медикам скорой медицинской помощи.

Пострадавшую с ребенком с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

По завершению разведки спасатели установили, что пожар происходил на кухне. Там горела новогодняя елка, кухонная мебель и домашние вещи на площади 5 кв.м. Огонь локализовали двумя пожарными стволами в 07:55. Полностью его погасили в 8:21.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание новогодней гирлянды.