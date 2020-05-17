На Кузнецкой горел частный дом: на месте пожара нашли тело мужчины

В Шевченковском районе Харькова во время ликвидации пожара в частном жилом доме было обнаружено тело погибшего 79-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 17 мая в 8:43 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Кузнецкой, 51.

На момент прибытия пожарных в доме горели мебель и домашние вещи на площади около 20 кв.м.

Тело мужчины, хозяина жилья, спасатели обнаружили во время ликвидации пожара.

В 8:59 бойцы ГСЧС его локализовали, а в 10:02 полностью ликвидировали.

Причину возникновения возгорания устанавливают.