На Лермонтовской из горящего шестиэтажного дома эвакуировали семерых жильцов, среди них - ребенок

В центре Харькова сегодня утром произошел пожар в шестиэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 декабря в 9:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме на улице Лермонтовской, 3.

На момент прибытия пожарных на лестничной клетке между 3-м и 4-м этажами горели строительные деревянные поддоны и мусора на площади около 10 кв.м.

В результате пожара образовалось сильное задымление, которое распространилось на верхние этажи дома.

Жителям, которые находились в своих квартирах на этих этажах, грозило отравление продуктами горения.

Спасатели приняли меры по удалению дыма с лестничной клетки. После того, как пламя удалось обуздать, а основная часть дыма вышла наружу, спасатели эвакуировали 7 человек на свежий воздух.

Среди них был один ребенок.

В 9:39 пожар был локализован, в 10:18 - ликвидирован.

Причину его возникновения и ущерб от него устанавливают.