На Луганщине автомобиль пожарных подорвался на взрывчатке, трое пострадавших

09 октября 2020 г. 14:04
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На Луганщине 9 октября 2020 в 9:50  при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, в результате чего три человека получили травмы.

Об этом сообщает пресс служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается, в результате взрыва получили различные травмы 35-летний водитель пожарного автомобиля, 42-летняя мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

Все пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. 

Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 сентября в Луганской области мать с 11-летним сыном подорвались на взрывчатке.

Мальчик получил ранения глаз и был прооперирован. Женщина же получила ранения ноги, которую врачам пришлось частично ампутировать.

 

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