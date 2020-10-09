На Луганщине автомобиль пожарных подорвался на взрывчатке, трое пострадавших

На Луганщине 9 октября 2020 в 9:50 при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, в результате чего три человека получили травмы.

Об этом сообщает пресс служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается, в результате взрыва получили различные травмы 35-летний водитель пожарного автомобиля, 42-летняя мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

Все пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу.

Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 сентября в Луганской области мать с 11-летним сыном подорвались на взрывчатке.

Мальчик получил ранения глаз и был прооперирован. Женщина же получила ранения ноги, которую врачам пришлось частично ампутировать.