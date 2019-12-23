На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека

23 декабря 2019 г. 9:29
Источник: Левый берег
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В воскресенье вечером в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области произошел пожар. В результате ЧП погибли четыре человека, трое получили ожоги.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Сообщение о пожаре поступило правоохранителям в 21:09 воскресенья. На место происшествия выехало руководство Нацполиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

Как выяснилось, возгорание произошло в одной из палат первого корпуса.

Пока сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тушили огонь, полиция и медперсонал проводили эвакуацию подопечных. Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.

"В результате погибли четверо пациентов, трое - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска", -сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 УК (служебная халатность).

 

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