На Льва Ландау иномарка насмерть сбила двоих пешеходов

Сегодня в 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20 автомобиль Mitsubishi Lancer сбил двух переходивших дорогу женщин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель автомобиля находится в машине скорой помощи.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водителю Mitsubishi 36 лет. Погибшим женщинам около 50-60 лет, их личности устанавливаются.

Информация зарегистрирована в Слободском ОП. На месте работает следственно-оперативная группа.