На Львовщине горела воинская часть: погиб офицер

Во вторник, 19 ноября, в воинской части возле села Старичи Львовской области произошел пожар, в котором погиб один офицер Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ.

"Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", – сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел рано утром, около 5:00. Из-за возгорания один офицер получил ожоги и травмы и был доставлен в Центральную районную больницу города Новояворивск. Еще одного офицера спасти не удалось.

По состоянию на 08:00 пожар был локализован.