На Львовщине из-за отключения электричества в больнице умерли два пациента на ИВЛ

На Львовощине следователи открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больницы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, 28 ноября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в Жовкве из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека.

Проверка установила, что 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 в Жовковской районной больнице действительно отсутствовало электроснабжение. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти пациентов стала дыхательная недостаточность.

Также правоохранители установили, что в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако они не были задействованы.

По данному факту местная прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

По санкции статей максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.