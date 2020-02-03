На Малиновского поймали "закладчика", работающего на интернет-магазин

30 января сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области на улице Малиновского остановили 26-летнего харьковчанина, который сообщил им, что имеет при себе наркотические вещества. Сотрудники следственно-оперативной группы Холодногорского отдела полиции в ходе досмотра изъяли у правонарушителя 40 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По словам мужчины, в них находилось наркотическое вещество амфетамин, весом по 1 грамму в каждом свертке.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник рассказал, что недавно сделал «закладки» на территории Киевского района города и готов их показать. При выезде на указанное место по улице Тюринський было обнаружено и изъято 5 закладок в различных местах с наркотическим веществом амфетамин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.