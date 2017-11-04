На Малой Даниловке супруги убили женщину

Тело своей жены обнаружил мужчина вблизи гаражей в поселке Малая Даниловка и сообщил в полицию, сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что накануне 40-летняя женщина в компании знакомой супружеской пары принимала алкогольные напитки. После застолья произошла ссора, в ходе которой знакомые избили женщину. Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

37-летний мужчина и 28-летняя женщина были задержаны правоохранителями. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.