На Мерефянском Шоссе - лобовое столкновение автомобилей

19 июня 2020 г. 13:35
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Сегодня днем на Мерефянском Шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующее видео с места ДТП.

На кадрах можно видеть, что на проезжей части "лоб в лоб" столкнулись автомобили Газель с тентом и «Фольксваген». При этом в легковушку сзади въехала еще одна «Газель».

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 19.06.2020 года около 13 часов патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на Мерефянском шоссе.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили ГАЗ 330210, Volkswagen и ГАЗ 322113.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Volkswagen и водитель автомобиля ГАЗ 330210.

Обстоятельства ДТП будет устанавливать СОГ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 

 

 

Видео: 

ДТП "лоб в лоб" на Мерефянском шоссе - 19.06.2020

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