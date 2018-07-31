На Московском проспекте автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика: подробности с места происшествия

Как ранее сообщалось, сегодня около 16 часов на Московском проспекте, 249 автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который скончался в автомобиле скорой помощи.

Со слов мамы погибшего мальчика, они приехали в гипермаркет «Класс» за покупками.

Когда они возвращались из магазина, сын попросил купить ему круассан, пока мама ходила за сладостями, попросила сидеть на лавочке и ждать.

Говорит, отлучилась максимум минут на 15.

По возвращению она увидела своего мальчика, лежащего вниз лицом и кровь на дороге.

Когда приехала скорая, женщину не пустили к сыну и уже потом сообщили, что её сын скончался от полученных травм.

Очевидцы же говорят, что водитель автомобиля ВАЗ-21111 протащила сбитого ребенка метров 15.

И если бы она ехала с маленькой скоростью, то она бы успела затормозить.