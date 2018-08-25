На Московском проспекте в результате ДТП столкнулись "паровозиком" четыре авто

25 августа около 12 часов 20 минут патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском 195/6.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции в Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Audi" не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем "Hyundai", который остановился впереди, который в свою очередь столкнулся с автомобилем "Opel", который столкнулся с автомобилем "Peugeot", который остановился впереди.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Audi" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал в дальнейшем будет направлен в суд.