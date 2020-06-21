На Московском проспекте горел дом: двух человек спасли, еще двое пострадали

21 июня 2020 г. 9:50
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В Харькове произошел пожар в жилом четырехэтажном доме по проспекту Московскому, 35, во время которого были спасены два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в четырехэтажке поступила спасателям 20 июня в 6:54.

На момент прибытия пожарных стало известно, что возгорание возникло на 1 этаже. Там горела деревянная лестничная клетка на площади около 10 кв.м. Из-за сильного задымления возникла  угроза жителям этого дома.

Спасателям удалось спасти двух женщин 1979 и 1969 рождения. Однако в результате пожара еще два человека (женщина 1996 и мужчина 1978 года рождения) получили травмы и были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожарные локализовали огонь уже в 7:04, окончательно его ликвидировали в 08:35.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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