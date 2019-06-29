 

На Московском проспекте КАМАЗ сбил высоковольтную опору

29 июня 2019 г. 12:38
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Сегодня около 9 часов утра на Московском проспекте в районе ДК ХЭМЗ автомобиль «КамАЗ» сбил опору высоковольтной линии электропередачи.

Как сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго», в результате происшествия была частично обесточена подстанция «Серп и Молот».

Подстанция обеспечивает электроснабжение метрополитена, горэлектротранспорта, многочисленных объектов городской инфраструктуры, а также бытовых потребителей Московского района.

Персоналу центральной диспетчерской службы «Харьковоблэнерго» благодаря установленной современной автоматике удалось локализовать негативные последствия и оперативно запитать подстанцию «Серп и Молот» по резервной схеме.

Тем самым энергетики предотвратили масштабные отключения потребителей города.

В связи с тем, что столкновение повлекло повреждение целого ряда опор, «Харьковоблэнерго» приступило к замене пострадавшего участка высоковольтной линии, направив на восстановление материалы из аварийного запаса.   

На месте ДТП работает полиция.

Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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