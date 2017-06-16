На Московском проспекте на время будет запрещено движение транспорта

16 июня 2017 г. 11:21
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Движение транспорта по пр. Московскому - на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической – будет запрещено с 9:00 до 21:00 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

По их сведениям, это связано с реконструкцией проспекта.
 
Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Движение троллейбусов по пр. Московскому - на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау – будет запрещено. В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать следующим образом:

- парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч».
 

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