На Московском проспекте под колесами автомобиля погиб ребёнок

Мой мальчик не съел круассан, он голодный был, ушёл туда… даже не поел...

Трагедия произошла около трех часов дня.

На Московском проспекте рядом с супермаркетом "Класс" 50-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21111 сбила 10 летнего ребенка.

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи, даже не доехав до больницы.

Свидетели говорят, что все произошло в одно мгновение.

Игорь, работник местного магазина

Звук, удар был, и всё - больше ничего не слышал. Вышли и увидели, что машина здесь стояла – «десятка» и человек неживой.

По информации следователей, мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте.

Мать погибшего ребенка - в шоковом состоянии, не может поверить, что ее ребенка больше нет в живых, и уверяет, что ее сын всегда переходил дорогу только по зебре.

Вита, мать погибшего мальчика

Моего ребёнка вот сбила вот женщина, на этой машине, водитель толстая такая, большая. Я оставила сына на скамеечке, вот на желтой - с вещами, и он у меня всегда сидел и ждал, и говорит "Мамочка, купи мне круассан в Классе" и я буквально минут 10-15 была в магазине, он всегда меня ждал, и когда я возвращалась, сюда уже подходила, я увидела - здесь толпа народа и мой сын уже лежит на земле и кровь, ну. Он вот лежал на животике, вот так вот, я говорю: «Сыночек...», а он уже лежал, уже лежал никакой…

Когда приехала карета скорой помощи, маму к мальчику в «скорую» не пустили, не смотря на ее уговоры, лишь сообщили, что ребенка повезут в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

А вот отец погибшего настаивает, что ребенок его был все же на пешеходном переходе.

Анатолий, отец погибшего мальчика

Водитель, нарушитель, он не притормозил не увидел, что сбоку машины притормозили, пропускали пешехода, а ця на обгон пошла - и попал как раз мальчик, протянуло 15-20 метров от пешеходного перехода .

Так же от шока, вызванного гибелью ребенка, не могут оправиться и свидетели страшного происшествия.

Местные жители рассказывают, что именно этот пешеходный переход напротив супермаркета Класс очень опасен, потому что светофор не работает уже давно, и машины здесь не только неохотно пропускают пешеходов, но даже пролетают на большой скорости, когда те уже идут по нему.

Нина, местная жительница

Вот щас, можете посмотреть, с какой скоростью они мчаться. И даже сейчас вот 50 км, которые вот в Харькове, вот как бы установили. Они всё равно не придерживаются, и перейти дорогу просто невозможно. Перешел на зебре он, что, за что он пострадал? За то, что женщина- водитель, я так поняла, что она просто не притормозила, я сама, когда водила машину, сейчас уже давно не вожу. Если бы она ехала вот, допустим, ехала со скоростью 50 км/час - она бы успела затормозить, может быть она бы его и задела, но она б не сбила его, я так поняла, что она протащила его.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.