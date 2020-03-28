На Московском проспекте после ДТП загорелся автомобиль

28 марта 2020 г. 15:44
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Сегодня около 12:30 на Московском проспекте, 195 не разминулись  автомобили Skoda Octavia и Audi A6, которая после столкновения вылетела с проезжей части и загорелась.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. На месте работали медики и полиция.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 50-летний водитель Skoda, поворачивая налево, допустил столкновение с Audi.

Травмы в результате ДТП получили 27-летний водитель Audi и его 31-летняя спутница.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Видео: 

ДТП - 28.03.2020

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