На Московском проспекте после ДТП загорелся автомобиль

Сегодня около 12:30 на Московском проспекте, 195 не разминулись автомобили Skoda Octavia и Audi A6, которая после столкновения вылетела с проезжей части и загорелась.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. На месте работали медики и полиция.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 50-летний водитель Skoda, поворачивая налево, допустил столкновение с Audi.

Травмы в результате ДТП получили 27-летний водитель Audi и его 31-летняя спутница.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.