На Московском проспекте Приора врезалась в столб: пассажиров извлекали спасатели

Сегодня в 8:55 на пересечении проспектов Московского и Петра Григоренко столкнулись автомобили Kia Mohave и Лада Приора, которая вылетела с проезжей части и врезалась в столб.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали патрульные, медики и сотрудники ГСЧС. По словам очевидцев, пассажиры Приоры были заблокированы в поврежденном авто и извлекать их пришлось спасателям.

В пресс-службе ГСЧС сообщают об одном пострадавшем: медпомощь потребовалась 36-летнему пассажиру Приоры, который был зажат в поврежденном авто и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам, просле чего мужчина был доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.