На Московском проспекте произошел пожар в семиэтажке: горела квартира

В Киевском районе Харькова неосторожность при курении едва не стоила жизни женщине, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 9 декабря в 22:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 7-ми этажном доме на проспекте Московском, 27. Там на 4-м этаже горела квартира.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что в квартире горел диван и домашние вещи на площади 3 кв.м. Вся квартира была заполнена дымом.

Как отметили в ГСЧС, во время пожара 60-летняя хозяйка квартиры, которая и стала его виновницей, успела вовремя покинуть опасную зону.

В 22:16 пожар спасатели локализовали и в 22:48 полностью ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.