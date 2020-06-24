На Московском проспекте сбили велосипедиста-пенсионера. Версия жены пострадавшего и версия водителя ВАЗа

Ехал на дачу, а оказался в больнице. Галина Николаевна приехала на место ДТП, где пострадал ее муж. Рассказывает, сегодня утром ничто не предвещало беды. Мужчина ехал из микрорайона Восточного на дачу в поселок городского типа Кулиничи.

Галина Николаевна, жена

Ехал на дачу, как и я. Он на велосипеде, а я на транспорте. Он поворачивал, показал, а этот ехал, как бешеный

Водитель ВАЗа уверяет, скоростной режим он не нарушал. За рулем около шести лет. Ехал со скоростью 50 километров в час в сторону улицы Индустриальной. Вместе с ним в одном направлении ехал и велосипедист.

Сначала, говорит Данил, пытался немного объехать двухколесного, но вдруг он показал, что хочет повернуть влево и начал поворачивать в сторону Московского проспекта.

Данил Панов, водитель ВАЗа

Он ехал дсправаело, вдоль бордюра, я его решил объехать, я решил объехать его перед путями, он начал маневрировать перед мной. Просто резко было всё, и я сделал все, что смог

Велосипедиста доставили в больницу. Его жена говорит, когда приехала на место аварии, мужчина был в сознании, но не мог встать на ноги.

Ждали “скорую”, “скорая” забрала, повезли на Павловом поле, скорая помощь. Там нога, что-то с ногой, ну чтоб такое-то страшное ...

По информации директора центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, 75 летний велосипедист отделался легким испугом. Медики диагностировали у него ушибы предплечья и голени. Мужчину отпустили домой.

Другая авария с участием велосипедиста, к сожалению, с трагическими последствиями произошла накануне на улице Морозова. Следователи выяснили, что автомобиль Тойота Приус был припаркован у края проезжей части. В момент, когда водитель открыл дверь машины, со стороны проспекта Героев Сталинграда ехал велосипедист, предварительно в состоянии алкогольного опьянения опьянения. Он на полной скорости врезался в дверь автомобиля. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Его личность устанавливается.