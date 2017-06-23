На Московском проспекте сбили женщину

23 июня 2017 г. 13:29
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Накануне в 19-35 на Московском проспекте-273 автомобиль Ford Focus, двигавшийся от улицы 12 Апреля в сторону проспекта Архитектора Алешина, сбил переходившую дорогу женщину.

Как сообщили в УПД ГУНП Харьковской области, женщина переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево по ходу движения автомобиля Ford (водителю 28 лет).

С места аварии 38-летняя пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.

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