На Московском проспекте сбили женщину

Накануне в 19-35 на Московском проспекте-273 автомобиль Ford Focus, двигавшийся от улицы 12 Апреля в сторону проспекта Архитектора Алешина, сбил переходившую дорогу женщину.

Как сообщили в УПД ГУНП Харьковской области, женщина переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево по ходу движения автомобиля Ford (водителю 28 лет).

С места аварии 38-летняя пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.