На Московском проспекте сбит пешеход - личность пострадавшего не известна

Авария произошла накануне в 20-15 – на пересечении проспекта Московского с улицей Харьковских Дивизий автомобиль KIA (водителю 37 лет) сбил переходившего дорогу мужчину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавший был госпитализирован в неконтактном состоянии (диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, гематомы головы). Личность пострадавшего пока не установлена, мужчине около 40 лет.

По предварительной информации, водитель KIA допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Информация внесена в ЕРДР по ч1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.